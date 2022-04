Chalon-sur-Saône : 56 agents grévistes dans le secteur de la petite enfance

Ce jeudi, à l’appel du Syndicat national des professionnels de la petite enfance, plus de cinquante personnes se sont réunies devant la Maison des syndicats, à Chalon-sur-Saône, pour faire grève dans le but de marquer cette journée d’action nationale et de faire passer un message.

Il s’agit d’une importante mobilisation car 56 agents parmi les 200 que dénombre l’agglomération du Grand Chalon y ont participé. Un service minimum a donc dû être mis en place dans les structures afin d’assurer tant bien que mal l’accueil.