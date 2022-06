Chalon-sur-Saône : 8 mois de prison ferme pour vol avec violences

Ce lundi 20 juin, un Tunisien de 22 ans a été condamné par le tribunal de Chalon-sur-Saône à 8 mois de prison ferme pour vol avec violences.



Selon Le Journal de Saône-et-Loire, les faits se sont déroulés dans la nuit du 17 au 18 juin dernier. L’homme a importuné un groupe de jeunes sortant de boîte de nuit. Il a donné des coups de poing et menacé un des jeunes avec un couteau. Pendant l’agression, le téléphone de la victime est tombé et le Tunisien s’en est emparé. La police a alors été alertée et l’a retrouvé place de la République.



Toujours selon le quotidien régional, devant le tribunal, l’agresseur a nié les faits. En plus de la prison, un renvoi sur intérêts civils a été ordonné pour que la victime puisse chiffrer ses préjudices matériels et physiques avec une avance de 800 €.

