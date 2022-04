Chalon-sur-Saône : 9 mois de prison ferme pour avoir frappé son amie

Yassine Bennani a été jugé ce lundi dernier pour des faits de violation de domicile, de dégradation et de violences commises le 8 février dernier rue des Lancharres, à Chalon.

Ce jour-là, le trentenaire s’était rendu au domicile d’une amie dans le but de récupérer son chien après être rentré de vacances. Ne retrouvant pas son animal, il avait perdu son sang-froid et avait mis divers coups-de-poing à son amie.

À l’audience, le prévenu s’est présenté comme la victime de l’histoire, se défendant et tournant l’histoire sous l’effet d’une vengeance à son encontre : « Jamais je n’aurais osé frapper une femme, affirme-t-il, dans des propos relayés par Le Journal de Saône-et-Loire. Elle a voulu me renvoyer au trou parce que j’avais mis un terme à notre relation. Je ne veux pas me victimiser mais avec mon casier judiciaire, personne ne me croit. C’est toujours moi qui ramasse. »

Une défense trop légère selon le tribunal qui l’a tout de même condamné à 9 mois de prison ferme, révoquant même partiellement une précédente peine de sursis. L’agresseur a été gardé en détention à l’issue du jugement.