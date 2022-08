Chalon-sur-Saône : Ciné sous les étoiles s’achève avec “Pierre Lapin 2” ce jeudi

Ce jeudi sera la dernière occasion de profiter du cinéma en plein air à Chalon-sur-Saône. Alors que Baby Boss 2 est diffusé ce mardi soir, la septième et dernière séance de “Ciné sous les étoiles” aura lieu jeudi avec la retransmission du film “Pierre Lapin 2”, qui sera projeté à la Plaine des jeux du Plateau Saint-Jean.

Cette septième et dernière séance est elle aussi gratuite. En cas de mauvais temps, la projection sera maintenue et aura lieu à la Salle Marcel Sembat à partir de 21h30. Organisé par la Maison de quartier, un concert aura lieu avec le groupe de pop-rock Monkey Five, de 19h30 à 21h.

Cet été, sept films ont été projetés lors de ce rendez-vous de l’été à Chalon-sur-Saône : “Kaamelott”, “Les Croods 2 : une nouvelle ère”, et “Mystère à Saint-Tropez : une enquête de l’inspecteur Boulin”, “Bigfoot Family”, “Le sens de la famille”, “Baby Boss 2” et donc “Pierre Lapin 2”.