Chalon-sur-Saône : condamnée pour avoir violemment frappé sa collègue militaire

Ce lundi 13 juin, le tribunal de Chalon-sur-Saône a condamné une femme de 24 ans pour des violences graves commises sur une de ses collègues militaires.



Les faits remontent à plusieurs années, la jeune femme était alors âgée de 21 ans et la victime avait été frappée par des coups de pied au visage. Bilan de son agression : mâchoire fracturée et incapacité à manger normalement pendant 2 mois.



La jeune femme de 24 ans a été condamnée à une peine de 2 ans et demi de prison avec sursis.