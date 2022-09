Du lundi 3 au vendredi 21 octobre prochain chaque nuit entre 20h et 6h du matin, des travaux d’aménagement urbain vont avoir lieu sur la chaussée côté droit de la route de Lyon entre Chalon-sur-Saône et Saint-Remy. Il sera tout de même possible d’y circuler mais avec précaution et dans le respect des ouvriers travaillant sur place en réduisant ainsi sa vitesse.