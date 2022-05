Chalon-sur-Saône : deux accidents survenus en ville cette nuit

Deux accidents ont eu lieu à Chalon-sur-Saône dans la nuit de dimanche à lundi. Le premier est survenu aux alentours de 23h45, rue Paul-Eluard, lorsqu’un piéton a été renversé par une voiture. Les pompiers ont pu prendre la victime en charge et celle-ci a été transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

L’autre incident est intervenu plus tard dans la nuit, vers 5h ce lundi matin, rue du 8 mai 1945, et a impliqué un camion et une voiture, à bord de laquelle se trouvaient trois personnes. Une d’entre elle a été légèrement blessée, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire.