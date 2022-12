La ville de Chalon-sur-Saône collectera les sapins de Noël à partir du 26 décembre prochain et jusqu’au 29 janvier afin de leur accorder une seconde vie. Des parcs à sapins seront répartis sur 16 sites. Il seront ensuite broyés et et revalorisés en paillage ou en compost en mélange avec d’autres déchets végétaux.