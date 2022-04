Chalon-sur-Saône : le chanteur Simon Vendeme veut faire entendre sa communauté LGBTQ+

À 22 ans, Simon Vendeme, un chanteur originaire de Chalon, s’apprête à sortir son deuxième single à l’approche des élections présidentielles. Une sortie calculée puisque le jeune homme veut « prendre part au débat », selon ses dires, et notamment sur la place de la communauté LGBTQ+ en France, indique-t-il, dans des propos relayés par Le Journal de Saône-et-Loire.

Avec son nouveau single, intitulé “(Z)ammour”, Simon Vendeme souhaite mettre en avant cette cause qu’il trouve trop délaissée lors de cette campagne présidentielle : « Je veux juste que l’on se pose la question de la place de la communauté LGBTQ+ en France. J’avais envie de prendre la parole et de combattre les discriminations dont sont encore victimes les membres de cette communauté. Et cela avait plus de sens de le faire en musique ».