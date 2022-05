Chalon-sur-Saône : le festival Dans la rue 2022 se dévoile au grand jour

La 34e édition du festival Dans la rue va se dérouler enfin dans les meilleures dispositions possibles, après une année off en 2020 et une autre sous restriction en 2021, il fallait que le vent tourne pour cette année. La programmation du festival a été bouclé dernièrement par les équipes.

Cette édition est placée sous le signe du lien, pour retrouver et reconstruire ce qu’il pouvait y avoir avant la pandémie, retrouver cette envie d’aller voir son prochain.

Comme chaque année, le plus grand nombre de compagnies sera concentré dans la sélection Off avec 123 spectacles et le retour des lieux de convivialité absents l’an dernier.

Rendez-vous du 20 au 24 juillet pour cette 34e édition du festival de Chalon.