Chalon-sur-Saône : le Grand Déballage aura lieu ce vendredi et samedi

Les commerçants invitent les habitants de Chalon-sur-Saône et des alentours, ainsi que les touristes à venir participer à leur Grand Déballage qui aura lieu ce vendredi 16 et samedi 17 juin dans le centre-ville de la commune. De nombreuses bonnes affaires seront à saisir. À l’occasion de cet évènement, la circulation sera coupée entre 11h et 19h dans la Grande rue, rue Saint-Vincent, rue du Pont, rue du Châtelet, rue au Change, rue aux Fèvres, rue du Blé et rue des Poulets.