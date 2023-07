Chalon-sur-Saône : le Livrodrome pose ses valises ce mardi

À l’occasion de la 9e édition de Partir en Livre en Bourgogne-Franche-Comté, le livrodrome, parc d’attractions littéraires, propose de nombreuses activités pour les plus petits comme les plus grands, ce mardi de 9h à 18h au square Chabas.

Au programme de ce festival littéraire des attractions comme des tatouages manga, ordonnances littéraires, bibliothèque suspendue, graff, ateliers de création et de découverte des métiers du livre, salon numérique. Mais pas que ! Le public aura aussi l’occasion de rencontrer de nombreux autrices, auteurs, illustratrices, illustrateurs comme Annelise Heurtier (Des Sauvages et des Hommes), Delphine Pessin (Le journal d´Héloïse), Fabien Dalmasso (Lil´ Berry), Swann Meralli et Arthur du Cocteau (Elizabeth et Diego), Anne Loyer (Filles Uniques), l’Atelier du Coin…

Un événement qui permettra d’offrir plus de 600 Chèque Lire aux participants de cette journée culturelle, tout cela grâce au Centre national du livre et de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.