Chalon-sur-Saône : le programme de la Fête de la musique

Cette année, pour la Fête de la musique, la Ville de Chalon-sur-Saône organise une programmation musicale avec une sélection de groupes locaux souhaitant se produire sur scène.



Trois grandes scènes seront installées : place de l’Hôtel de Ville, place Saint-Vincent et dans le jardin de l’Arquebuse. Les concerts débuteront dès 18h et se termineront à 1h du matin.



Plus généralement, de la musique résonnera dans les rues chalonnaises toute la journée. Dès 14h, les élèves du Conservatoire seront devant l’Espace des arts pour jouer du jazz, du classique ou des musiques actuelles. De 17h à 2h du matin, le projet “Faites de la musique” associe musique et présentation de créations lumineuses.

Au Kiosque, c’est “Premier bruit”, avec de la musique électronique, qui se produire, tandis qu’une vingtaine de groupes vont se partager les rues du centre-ville. Ces derniers ne devront pas dépasser 1h30/2h du matin lors de leurs prestations.