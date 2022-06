Chalon-sur-Saône : le Salon du Livre Jeunesse a lieu ce week-end

La 6e édition du Salon du Livre Jeunesse va avoir lieu du 10 au 12 juin au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône. À cette occasion, une quarantaine d’auteurs, illustrateurs, éditeurs et conteurs viendront à la rencontre du jeune public.



Au programme : outre ces rencontres avec les auteurs, des spectacles, des lectures organisées, des jeux ou encore des expositions sont prévus.



Le vendredi 10 juin sera consacrée aux scolaires, seule la zone “éditeurs” est ouverte au grand public.

Le samedi 11 (9h-18h) et le dimanche 12 juin (10h-18h), l’ouverture sera permise au grand public.



L’entrée au Salon du Livre Jeunesse est possible moyennant la somme de 2,50 euros pour un jour et 3,50 euros pour le pass week-end. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans et pour les personnes en situation de handicap.