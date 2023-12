Le Village de Noël de Chalon-sur-Saône va ouvrir ses portes ce vendredi 8 décembre et restera en place jusqu’au 7 janvier prochain. Les visiteurs y retrouveront des automates, des manèges, des chalets, une borne à selfie et de nombreuses animations. Il sera également possible d’y rencontrer le père Noël. Rendez-vous sur chalon.fr pour voir le programme complet.