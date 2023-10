Chalon-sur-Saône : les horaires des cimetières modifiés pour la semaine de la Toussaint

Durant la semaine de la Toussaint, du jeudi 26 octobre au mercredi 1er novembre, les horaires d’ouverture des cimetières de Chalon-sur-Saône vont être modifiés. Du 26 au 31 octobre les cimetières Nord et Ouest ouvriront de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Du 30 au 31 octobre, le cimetière Est ouvrira de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Enfin le 1er novembre les trois cimetières ouvriront de 8h à 12h15 puis de 13h15 à 18h.