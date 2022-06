Chalon-sur-Saône : les pompiers organisent leur premier bal

Pour la première fois, les soldats du feu de Chalon-sur-Saône organisent le traditionnel bal des pompiers. Il aura lieu le 13 juillet au centre d’incendie et de secours Étienne-Royet.



Le thème choisi pour ce bal des pompiers est “la feria”, il est donc conseillé de venir habillé en blanc et rouge.



Au programme :

– de 19h à 22h30 : le groupe Batucada d’Unidos Da Batida (groupe chalonnais) et le groupe Cuba Libre.

– 22h30 à 3h : DJ.



Il y aura également un stand photos et un challenge Taureau machine.



Ouverture du bal des pompiers à 19h. L’entrée est au prix de 5€ et son accès est possible dès 16 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte). Une buvette et de la restauration sont prévues sur place.