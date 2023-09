Chalon-sur-Saône : mobilisation devant un collège contre l’expulsion d’une famille arménienne

Ce mardi à 17h30, les association ASTI, LDH (Ligue des Droits de l’Homme), Chalon Solidarité Migrants, PEL’MEL ainsi que des professeurs et parents d’élèves, se sont réunis devant le collège Camille Chevalier. Le but étant de manifester leur soutien à un enfant arménien de l’établissement et sa famille. Cette dernière est menacée d’être expulsée de son appartement.

Cette dernière a quitté son pays suite au conflit sur la frontière du Haut Karabakh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Monsieur Stépanyan, sa femme et ses 4 enfants (dont deux en bas-âge) sont arrivés en France le 3 octobre 2021.