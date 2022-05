Chalon-sur-Saône ouvre la Quinzaine de la parentalité

Le Grand Chalon et la ville lancent la Quinzaine de la parentalité, l’occasion de faire découvrir les différents lieux dédiés à l’accompagnement parental. Depuis ce lundi 16 mai, des ateliers sont proposés dans cinq lieux différents. Avec ces 15 jours de relations parents-enfant hors du commun, Gilles Platret, maire de Chalon et créateur de l’événement, a la volonté d’aider les parents et d’essayer de tisser des nouveaux liens entre les parents et leur progéniture.

Un des temps forts de la semaine aura lieu ce vendredi 20 mai, à la maison Joséphine-Baker, où une fête y sera organisée dans l’après-midi.