Chalon-sur-Saône : plus de 30 sports à découvrir lors de Festisport ce samedi

Ce samedi 1er juillet, la commune de Chalon-sur-Saône accueille l’évènement Festisport à l’Espace Nautique entre 10 heures et 19 heures. Au total, plus de 30 disciplines présentes aux Jeux Olympiques 2024 à Paris seront à découvrir avec des initiations et des démonstrations proposées par des associations sportives locales. La journée sera placée sous le signe des valeurs du sport et de l’olympisme. Des shows et animations de VTT Trial ou de Break-Dance seront notamment proposés, entre autres.