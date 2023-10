Chalon-sur-Saône : un atelier “monstres” pour les enfants ce mardi

Un atelier intitulé “Monstres” est organisé ce mardi 31 octobre, en cette journée d’Halloween, à Chalon-sur-Saône. Il s’agira plus particulièrement d’une chasse aux “monstres” organisée dans la cathédrale Saint-Vincent. L’objectif sera de faire découvrir aux enfants un thème lié au patrimoin de la ville grâce à des intervenant et des guides. Des représentations en pierre et en verre d’animaux fantastiques, des gargouilles, des visages grimaçants et hideux seront sur place en cette journée de l’horreur. Un atelier destiné aux enfants de 6 à 10 ans, sur inscriptions même si l’évènement est gratuit. Pour réserver, contactez le 03 85 93 15 98.