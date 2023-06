Chalon-sur-Saône : un concert gratuit organisé aux guinguettes du Port Villiers

Ce vendredi 30 juin, les guinguettes du Port Villiers de Chalon-sur-Saône vont accueillir le groupe de musique Chicharrón à partir de 21 heures pour un concert gratuit. Les musiciens français et chiliens joueront de la cumbia afro-tropicale, du rock psychédélique, de la salsa endiablée et des mélodies andines envoûtantes. Orgues, piano-basse, guitare et instruments andins seront au programme pour un voyage musical allant vers l’Amazonie péruvienne et les Andes. Il y aura sur place de quoi se restaurer pour cette belle soirée organisée dans le cadre de l’évènement “Chalon au fil de l’été”.