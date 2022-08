Chalon-sur-Saône : Un dispositif pour favoriser le rapprochement police-jeunes

L’opération Prox Raid Aventure est un dispositif mis en place par les policiers de l’association Raid aventure pour améliorer la relation entre les officiers et les jeunes. Ce mardi 23 août, elle a fait escale à Chalon-sur-Saône, au City stade des Aubépins.

Alors que leur relation est souvent tendue, plusieurs ateliers et animations, organisés dans le département de Saône-et-Loire, ont permis le rapprochement entre les forces de l’ordre et les jeunes. À Chalon, ces derniers ont pu découvrir le coté positif du métier de policier et s’adonner à différentes épreuves sportives (tir laser, escalade, foot, boxe, etc.).

Après son passage à Mâcon lundi après-midi et son escale à Chalon-sur-Saône mardi, ainsi qu’au Creusot mercredi, le Prox Raid Aventure continuera son tour dans d’autres communes du département jusqu’en fin de la semaine.