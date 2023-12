Chalon-sur-Saône : un homme condamné pour avoir menacé de mort Gilles Platret et un autre élu

Selon les informations de nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, un individu a été condamné par le tribunal de Chalon-sur-Saône à quatre mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans pour avoir menacé de mort le maire de la commune Gilles Platret ainsi que l’ancien directeur adjoint aux ressources humaines et à la gestion des équipements de la ville de Chalon et du Grand Chalon les 2 et 26 septembre 2022, dans un cadre professionnel selon le quotidien régional. Le condamné va également devoir suivre des soins psychologiques et psychiatriques et ne plus entrer en contact avec les deux victimes.