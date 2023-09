Chalon-sur-Saône : un individu interpellé pour harcèlement après avoir pris la fuite

Selon nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, un individu a été interpellé par les forces de l’ordre ce jeudi matin à Chalon-sur-Saône pour des faits de harcèlement envers sa compagne. Mais l’appréhender n’a pas été facile, l’individu ayant réussi à prendre la fuite à pied lors de l’intervention des policiers. Finalement rattrapé par les forces de l’ordre, l’homme a été placé en garde à vue et a été incarcéré après avoir été jugé immédiatement et avoir été condamné à 1 an de prison dont la moitié avec sursis.