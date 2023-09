Chalon-sur-Saône : une exposition sur la fête foraine est à découvrir en ce moment

Une exposition sur la fête foraine est actuellement disponible depuis le 9 septembre et jusqu’au 31 mars 2024 dans l’Espace Patrimoine de Chalon-sur-Saône. La ville étant caractérisée comme la “capitale française de la fête foraine”, cette exposition permet de plonger plus loin dans ce patrimoine “immatériel” en découvrant notamment son histoire. L’entrée est libre et l’exposition est accessible du mardi au dimanche de 10h à 12h45 et de 13h30 à 18h.