Chalon-sur-Saône : une exposition sur l’archerie traditionnelle au musée Vivant Denon

Depuis le 11 mai et jusqu’au 17 septembre prochain, le musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône accueille une exposition intitulée « Le Noble Jeu de l’Arc ». Elle permet notamment de se plonger dans la découverte du monde de l’archerie traditionnelle, de son histoire et de ses pratiques. L’entrée est gratuite pour tous. Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi et les jours fériés, de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. En juillet-août, les horaires sont légèrement modifiés : 10h-13h / 14h-18h.