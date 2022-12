Jusqu’au 6 mars prochain, une exposition sur l’Egypte ancienne se déroule dans le Musée Denon à Chalon-sur-Saône. Un escape game sur l’Egypte est également proposé. L’exposition est accessible tous les jours sauf le mardi et les jours fériés entre 9h30 et 12h et de 14h à 17h30.