Ce lundi soir à 20h, une visite guidée du jardin géo botanique va être organisée et dirigée par les agents du service des espaces verts de la Ville de Chalon-sur-Saône. Cependant la participation à cette visite n’est possible uniquement que sur réservation. N’hésitez donc pas à contacter la mairie pour en savoir plus afin de pouvoir vivre ce moment.