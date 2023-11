Chalon-sur-Saône : venez ramer pour la bonne cause !

Une opération solidaire va être organisée du jeudi 30 novembre à 18h jusqu’au vendredi 1er décembre à 18h, durant une journée entière d’affilée, sur la place de Beaune de Chalon-sur-Saône, et en faveur du Téléthon. Ainsi les visiteurs devront relever le défi de faire autant de rameur que possible pour récolter des dons. 1Km de rameur offrira 1 euro au Téléthon. Il faudra en faire le plus possible en 24 heures pour la bonne cause.