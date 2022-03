Chalon : un millier d’offres d’emplois à pourvoir

Coup d’envoi pour le salon de l’Emploi ce jeudi à Chalon. Près d’un millier d’offres sont à saisir.



Le salon pour l’emploi 2022 réunira plus de 90 entreprises et acteurs de l’emploi qui présenteront leur structure et proposeront plus de 900 offres d’emplois – tous secteurs d’activité et tous niveaux de qualification – aux visiteurs du salon en recherche d’emploi. Des organisations patronales, de branches, des fédérations et les collectivités seront aussi présentes.



La journée est ouverte de 10h à 18 non stop.