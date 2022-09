Chalon : un stage pour devenir babysitter

Garder de jeunes enfants, ça ne s’improvise pas ! Via son service Jeunesse, la Ville de Chalon propose un dispositif pour que de jeunes Chalonnais puissent appréhender au mieux les tâches et missions incontournables du baby-sitting.



Une nouvelle session de stage se déroulera du 24 au 26 octobre. Les inscriptions débuteront le 12 septembre dans les Maisons de quartier de Chalon.



Vous avez entre 16 et 21 ans et vous habitez Chalon-sur-Saône ? N’hésitez pas à venir vous renseigner à l’Espace Jeunesse (5, place de l’Obélisque).