Chalon : votez pour votre projet favori

Mercredi 7 décembre, en ligne ou en mairie, les Chalonnais de plus de 16 ans sont invités à voter pour les projets qu’ils aimeraient voir se concrétiser.

Après plusieurs semaines de concertation, de très nombreuses propositions ont été soumises à la procédure d’instruction des services municipaux. Tous les projets ont ainsi été étudiés pour en définir la faisabilité, selon des critères préalablement établis (conditions de réalisation, coût situé entre 500 et 40 000 €, contraintes techniques et juridiques, etc.).

35 projets restent aujourd’hui en lice ! À l’issue des suffrages, 13 projets, soit un par quartier, seront retenus.



Pour voter vous pouvez :