D’après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, une vaste opération de contrôles de police s’est tenue ce week-end dans le Chalonnais. Plus de 500 véhicules auraient été contrôlés entre vendredi après-midi et dimanche matin sur l’A6, le D906, le D981 et la D978. Au total une dizaine de délits notoires ont été relevés.