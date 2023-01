Chambéry – OL : l’avant-match

CHAMBERY – OLYMPIQUE LYONNAIS, 16ème de finale de la coupe de France. Samedi à 15h30. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Tout pour la coupe de France ?

Largué en championnat (9e), l’OL doit-il reporter toutes ses ambitions sur la conquête d’une sixième coupe de France ? Laurent Blanc comprend le sens de la réflexion mais tempère l’idée : “Je vois ce que vous voulez dire mais, vu notre calendrier, on doit pouvoir être en mesure de jouer les deux compétions. Il n’y a pas de questions à se poser, on doit mettre la meilleure équipe possible à chaque match.”

Johan Lepenant sur les ambitins de l’OL en coupe de France

Chambéry, 5ème de National 3

Le club savoyard s’est imposé le week-end dernier à Aix-les-Bains (0-1) lors la 9e journée de National 3. Le but a été inscrit par l’attaquant expérimenté Nassim Akrour (48 ans). L’ancien international algérien (17 sélections) sera l’une des curiosités de la rencontre. Chambéry est actuellement cinquième avec 19 points (5 victoires, 4 nuls, 3 défaites).

Laurent Blanc évoque la force défensive de Chambéry

CHAMBERY – OLYMPIQUE LYONNAIS, 16ème de finale de la coupe de France. Samedi à 15h30. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice.