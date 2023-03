Champion de Ligue 1, zone de relégation, Opta dévoile les prédictions du championnat de France

Opta, dévoile chaque année les prédictions du classement final de la ligue 1 à l’issue de la saison 2022-2023. Sans surprise, le Paris Saint-Germain (66 points) à 99,6% de chances d’être champion de France tandis qu’Angers sera dernier à 99,2% (10 points). Marseille occupe actuellement la 2e place du classement (56 points) et devrait conserver une place pour l’Europe avec 75,6%. Pour conclure le podium, Lens, avec 54 points actuellement, terminera 3e avec 15,1% chances.

Du côté des Lyonnais, les 40 points actuellement accumulés, les places à la 10e, mais selon les statistiques Opta, l’OL à 30,1% de chances d’être 9e. Durant la saison 2021-2022, Lyon avait terminé 8e avec 61 points. Des résultats négatifs par rapport à la saison dernière, mais positifs avec un début de saison compliqué pour les joueurs de Laurent Blanc.

Les équipes qui finiront en zone de relégation et joueront en ligue 2 la saison prochaine seront très probablement Auxerre, Ajaccio, Troyes et Angers. Strasbourg et Brest frôlent la zone rouge avec une chance de 20,7% et 18,4% de finir 17e et 18e respectivement pour les deux clubs.