La Champions Cup reprend du service après avoir été suspendue en janvier, en raison de la situation sanitaire. Premiers de la Poule B, les joueurs du LOU seront directement qualifiés en 8e de finale.



Le tirage au sort aura lieu le 9 mars et les rencontres auront lieu le 2, 3 et 4 avril. La phase éliminatoire se poursuivra avec des quarts de finale, des demi-finales et une finale prévue à Marseille.