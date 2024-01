Champions Cup : Le LOU reçoit les Irlandais de Connacht

Le LOU a besoin de se relancer après la claque prise par Toulouse en Top 14 (45-0). Les Lyonnais retrouvent la Champions Cup, cet après-midi à 14 heures, où ils accueillent les Irlandais de Connacht pour le compte de la 3e journée.

Les hommes de Fabien Gengenbacher sont deuxièmes de leur poule avec 1 victoire et 1 défaite derrière l’Union Bordeaux Bègles. Ils avaient perdu contre Bristol en entrant dans la compétition (36-34) et s’étaient imposés ensuite sur le fil face aux Bulls (29-28). Les Rouge et Noir espèrent se relancer contre Connacht qui pointe à la dernière place de la poule (0 victoire, 2 défaites).

Le LOU est pour le moment 13e et barragiste en Top 14, l’objectif d’atteindre les phases finales du début de saison a bien changé. S’ils l’emportent à 14 heures au Matmut Stadium, les huitièmes de finale de la Champions Cup seront plus qu’envisageables pour les Lyonnais, de quoi leur redonner le sourire.

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞… 🔛

Le LOU reçoit la province irlandaise du Connacht Rugby ce samedi (14h) au Matmut Stadium. Un match aux multiples objectifs.



Le Contexte ➡️ https://t.co/VJiuBISN3l…

.#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/8RNTQUTMLE — LOU Rugby (@LeLOURugby) January 10, 2024

R.M