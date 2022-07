Champions Cup : le LOU Rugby commencera en Afrique du Sud

L’EPCR (L’European Professional Club Rugby) a dévoilé ce jeudi 21 juillet le calendrier des oppositions en phase de poules de la Champions Cup.



Le LOU Rugby débutera sa compétition européenne par un long voyage en Afrique du Sud pour affronter les Bulls. La journée a été programmée pendant le week-end du 10 décembre.



Puis, les Lyonnais rentreront sur leurs terres pour affronter le week-end suivant les Anglais de Saracens au Matmut Stadium. Le match retour est prévu au Royaume-Unie le week-end du 14 janvier.



Enfin, ils termineront par recevoir les sud-africains pour la dernière confrontation de ces phases de poules.



Pour rappel, 24 équipes disputent cette nouvelle version de la Champions Cup : 8 clubs anglais et français, 3 sud-africains et irlandais, 1 écossais et gallois. Elles sont réparties seulement en 2 poules de douze équipes mais n’affrontent que deux autres formations de la poule. Ainsi, les 8 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale. La finale prévue le 20 mai 2023 à Dublin.

L'EPCR a dévoilé une partie du calendrier des oppositions poour la saison de @ChampionsCup ! 🏆



𝗟𝗲 𝗟𝗢𝗨 𝗱𝗲́𝗯𝘂𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝘂 𝗦𝘂𝗱 chez les @BlueBullsRugby le week-end du 9-10-11 décembre ! 🇿🇦 ▶️ https://t.co/pJT8BDXTwY#LaForceDuLOU#LaMeute 🐺 pic.twitter.com/pJXe6Xv4xN — LOU Rugby (@LeLOURugby) July 21, 2022