Champions League, Europa Ligue et Euro 2020 : la décision sera prise mardi

Ce jeudi, l’UEFA a annoncé qu’elle se réunirait le mardi 17 mars avec les représentants des 55 pays membres pour prendre des décisions concernant ses compétitions.



L’avenir de la Ligue des champions, de l’Europa Ligue et de l’Euro, mais aussi celui de tous les championnats nationaux sera discuté lors d’une visioconférence. Elle réunira l’UEFA, l’Association des clubs européens, celle des ligues européennes, ainsi que le syndicat international des joueurs professionnels.



Les 8es de finale aller d’Europa Ligue sont pour l’instant maintenus ce jeudi. Selon plusieurs médias, on pourrait éventuellement s’attendre à ce que l’Euro 2020 soit reporté à 2021 pour laisser aux autres compétitions nationales et européennes le temps de reprendre et de s’achever.