Changement à la direction des Nuits de Fourvière

Vincent Anglade et Emmanuelle Durand sont les nouveaux directeurs du Festival des Nuits de Fourvière. Ils succèdent à Dominique Delorme qui, après 20 ans de direction, laisse sa place au profit du duo choisi par le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

“Nous sommes très honorés et heureux de faire partie de ce projet créé par Édouard Herriot en 1946. Pour nous, c’est important de créer un festival qui mêle le côté artistique à celui de la société”, déclare Emmanuelle Durand. En effet, la secrétaire générale à l’Auditorium et de l’Orchestre national de Lyon depuis 2016 et le responsable des musiques actuelles et de projets pluridisciplinaires à la Philharmonie de Paris depuis 2004 veulent “raconter la diversité du territoire” et “avoir une approche plus ouverte”.

“Nous avons beaucoup travaillé ensemble et je pense que c’est un plus. On se fait confiance”, continue Vincent Anglade. Le projet proposé se nomme “Ceci est une fête”, les détails du projet n’ont pas encore été dévoilés mais plusieurs “festivals seront dans le festival”. Telles que les Nuits nomades ou encore les petites Nuits pour les enfants et familles.

L’aspect d’une communion avec les habitants et le territoire est très important pour eux. “Tout le monde doit se retrouver dans un projet comme les Nuits de Fourvière”, termine Vincent Anglade.

Le festival 2022 sera le dernier de Dominique Delorme, les nouveaux co-directeurs prendront le relais le 1er avril 2023 pour une durée indéterminée.