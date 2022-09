Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : le maire Gaël Perdriau porte plainte pour “dénonciation calomnieuse”

L’affaire a éclaté il y a bientôt une semaine. À Saint-Étienne, plusieurs élus, dont le maire Gaël Perdriau, se retrouvent mêlés à une affaire de chantage présumé.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le maire de la ville a annoncé, par l’intermédiaire de ses avocats, qu’il porte plainte pour “dénonciation calomnieuse”. “Depuis plusieurs jours, notre client, Monsieur Gaël Perdriau, fait l’objet d’accusations ignobles et infamantes, il conteste l’ensemble de ces accusations“, rapporte France Bleu Saint-Étienne Loire. Ses avocats Christophe Ingrain et Julie Pasternak, ajoutent que leur client “souhaite pouvoir s’expliquer dans les plus brefs délais pour porter à la connaissance des enquêteurs la totalité des informations dont il dispose“.

Lundi 29 août, Gilles Artigues avait pour sa part, déposé plainte pour “chantage aggravé, guet-apens en bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux.” L’enquête de Mediaprt, révélée le 26 août, affirme qu’un adjoint au maire, Samy Kefi-Jérôme et son compagnon, ont organisé en 2014, un rendez-vous filmé avec un escort gay pour piéger l’ancien premier adjoint, Gilles Artigues.