Chaponost : l’immeuble qui s’est partiellement effondré va être démoli

L’immeuble de Chaponost, qui s’est en partie effondré la semaine dernière, va être démoli.



Les travaux de démolition de l’immeuble située 1, rue Jean-Baptiste Blanc démarreront ce jeudi matin et devraient s’achever ce vendredi soir.



Pour des raisons de sécurité liées à l’organisation du chantier, il est rappelé que le stationnement et la circulation rue Chapard sont interdits jusqu’au 25 novembre au soir depuis l’angle Léonie Rolland jusqu’à l’avenue Paul Doumer.



Cette interdiction concerne également les piétons (sauf riverains et desserte commerces et services).