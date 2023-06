Charlieu : après la grêle, le maire veut demander l’état de catastrophe naturelle

D’après nos confrères du Progrès, alors que samedi soir un orage de grêle s’est abattu sur le Roannais et plus précisément à Charlieu, le maire de la commune Bruno Berthelier souhaiterait réclamer l’état de catastrophe naturelle en raison des nombreux dégâts subis. Des commerces ont notamment été touchés et n’ont pas pu ouvrir le dimanche comme le Casino. Une salle du cinéma les Halles aurait également été impactée tout comme le gymnase Girgenti qui a accueilli une coulée de boue.