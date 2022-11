Charly : un appel à témoins lancé après la disparition d’un septagénaire

Un individu de 78 ans n’a plus donné de signe de vie depuis ce samedi 12 novembre au soir après avoir quitté son domicile à Charly. Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoins pour retrouver l’homme qui portait un blouson noir, un pantalon bleu foncé et des baskets noires. Il mesure 1,78m et est de corpulence normale. Il est également d’origine italienne. Si vous avez des informations pouvant aider à le retrouver, contactez immédiatement le 17.