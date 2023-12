Charnay Bourgogne Sud s’impose face à Lyon Asvel féminin

Lyon Asvel féminin s’est incliné 65 à 68 face à Charnay Basket Bourgogne Sud au Cosec de Charnay-lès-Mâcon ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue féminine de basket. Une victoire des Saône-et-Loiriennes qui leur permet de repasser devant les Rhodaniennes au classement bien que les deux équipes aient le même bilan de six victoires pour cinq défaites depuis le début de la saison. Après cette rencontre, Lyon Asvel féminin est 6e au classement et Charnay Basket Bourgogne Sud 5e donc. Pour les Lyonnaises, le prochain rendez-vous sera européen avec un déplacement sur le parquet de Valence ce mercredi 20 décembre en Euroleague tandis que les Pinkies ne rejoueront plus avant 2024.