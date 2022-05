Charnay Bourgone Sud se rend à Landerneau en play-out

Charnay Bourgogne Sud sera opposé à Landerneau en Bretagne ce vendredi soir à 20h à l’occasion de la 3e journée des play-out de D1 Féminine. Avec une victoire et une défaite jusque ici, les Sâone-et-Loiriennes doivent l’emporter face aux actuelles dernières de ce mini championnat à 4 dont le dernier sera relégué en deuxième division à l’issue de la saison.

Les joueuses de Matthieu Chauvet sont 3es de ces play-out avant la 3e journée et un succès permettrait ainsi de creuser l’écart avec les Bretonnes et de repasser devant Saint-Amand Hainaut ou Tarbes. Pour l’heure, les quatre équipes ont disputé deux matches et ont toutes un bilan d’une victoire pour une défaite.