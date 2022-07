Chassé-croisé : le trafic sera dense ce weekend

Alors que le traditionnel “chassé-croisé” aura lieu ce weekend, le trafic sera particulièrement dense durant les journées de vendredi et samedi dans la vallée du Rhône. Bison futé voit rouge et noir.

Ce cinquième week-end des vacances sera marqué par le grand “chassé-croisé” entre juillettistes et aoûtiens. La circulation sera très difficile sur l’ensemble des axes et particulièrement celles en direction des zones côtières et du Sud.

Ce vendredi, la journée sera classée rouge. À partir de 11h, les bouchons vont prendre place au nord de Lyon sur l’A6 et cela jusqu’à la fin de la journée. L’autoroute A7 sera bondée de 9h à 23h.

La circulation sera “extrêmement difficile” le samedi, un point noir est attendu entre Lyon et Orange de 11h à 21h.

L’entreprise Vinci autoroute a mis en place un dispositif d’information du trafic pour permettre de planifier son départ. Elle reste également mobilisée pour accompagner les conducteurs tout au long de leur trajet.

Toutefois, les vacanciers devront faire preuve de patience.