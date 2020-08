Chassé-croisé : un samedi classé noir dans la région

Ce samedi sera la deuxième journée classée Noir cet été. Elle correspond au deuxième chassé-croisé de l’été entre les « juillettistes » et les « aoûtiens ». La circulation sera extrêmement difficile sur la grande majorité des axes routiers.

Samedi, la journée s’annonce extrêmement compliquée, surtout dans le sens des départs vers le Sud. Côté retours, toute la France est en rouge selon Bison Futé. En termes de circulation, évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h. La circulation sera dense sur l’A7 entre Lyon et Orange, de 6h à 17h.

Dans le sens des retours, il faut prévoir 30 min d’attente de 11h à 15h et de 19h à 22h, et 1h d’attente entre 15h et 19h du côté du tunnel du Mont-Blanc.

Dimanche ce sera vert dans le sens des départs mais orange dans le sens des retours. Il est recommandé de ne pas emprunter l’A7 de 9 h à 20 h entre Lyon et Orange, ainsi que de 10 h à 21 h pour le secteur Salon-de-Provence – Marseille.

Dans le sens des retours par le tunnel du Mont-Blanc, ce sera très compliqué de 11h 21h. Évitez aussi l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon, de 9h à 20h.

🚗🚗🚗 #BisonFuté annonce une circulation « exceptionnellement difficile » sur la grande majorité des axes routiers ce samedi. Préparez votre itinéraire, respectez les règles de la route et soyez très prudents.https://t.co/70MQTR3S62 pic.twitter.com/eiIpFjNjDN — Sécurité routière (@RoutePlusSure) August 6, 2020

La journée de vendredi était classée orange dans le Rhône dans le sens des départs, avec une circulation dense sur l’A7 entre Lyon et Salon-de-Provence jusqu’à 20 h.