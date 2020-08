Chassieu/Villeurbanne : deux voleurs de vélo piégés par leurs victimes

Deux voleurs ont été interpellés par la brigade anticriminalité (BAC), alors qu’ils s’apprêtaient à revendre leurs butins sur Leboncoin.



Domiciliée à Chassieu, la première victime s’est aperçue le matin du 15 août qu’elle avait été cambriolée et que ses trois bicyclettes avaient disparu. Elle a alors eu le réflexe de vérifier si elles n’étaient pas mises en vente sur le site Internet Leboncoin. Le jour même, elle aperçoit que deux d’entre elles sont en vente. Elle a alors contacté le vendeur pour lui donner rendez-vous.



Un équipage de la BAC a accompagné la victime et a interpellé le vendeur à son domicile à Villeurbanne. Le voleur, mineur, a reçu une convocation en maison de la justice et du droit. La victime a pu récupérer deux vélos sur les trois. Un cas similaire s’est déroulé à Villeurbanne dans un box boulevard Pinel.



Les policiers recommandent de faire marquer son vélo avec une solution comme Bicycode, ce qui permet de retrouver les propriétaires de modèles volés.

Ce week-end, les 👮‍♂️👮‍♀️ de la BAC 69 interpellaient 2⃣ individus suite à des vols de cycles selon le même mode opératoire :

➡️ Vol par effraction

➡️ Victime repère son vélo sur un site de revente

➡️ RDV avec le vendeur

✅ Interpellations#MardiConseil : pensez à marquer votre vélo! pic.twitter.com/tFv7QG36Oa — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) August 18, 2020